Копылов – о трэш-токе: «Пусть меня запомнят за красивые бои. Всегда действовал по принципу: «Меньше слов, больше дел»
– В случае победы UFC наверняка будет тебе подбирать соперника из топ-10. Есть кто-то, с кем прям хотелось бы подраться?
– Мне все нравятся. Я к ММА отношусь больше как к спорту, не собираюсь никого унижать или задевать. Пусть меня люди запоминают за зрелищные бои в клетки, чем за болтовню. Имен нет. Кого UFC предложит, с тем и буду драться.
– Ты какой-то слишком хороший парень для UFC.
– Какой есть. Я и в России когда выступал, всегда действовал по принципу: «меньше слов, больше дел». Пусть меня запомнят за красивые бои, – сказал средневес UFC Роман Копылов.
В ночь на 20 июля Копылов проведет бой против Пауло Косты. Поединок пройдет в соглавном событии турнира UFC 318.
Менеджер Копылова: «Очень переживаем, что бой с Костой может не состояться. Причем это может случиться в последнюю минуту»