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Копылов – о трэш-токе: «Пусть меня запомнят за красивые бои. Всегда действовал по принципу: «Меньше слов, больше дел»

Роман Копылов рассказал о своем отношении к трэш-току.

– В случае победы UFC наверняка будет тебе подбирать соперника из топ-10. Есть кто-то, с кем прям хотелось бы подраться?

– Мне все нравятся. Я к ММА отношусь больше как к спорту, не собираюсь никого унижать или задевать. Пусть меня люди запоминают за зрелищные бои в клетки, чем за болтовню. Имен нет. Кого UFC предложит, с тем и буду драться.

– Ты какой-то слишком хороший парень для UFC.

– Какой есть. Я и в России когда выступал, всегда действовал по принципу: «меньше слов, больше дел». Пусть меня запомнят за красивые бои, – сказал средневес UFC Роман Копылов.

В ночь на 20 июля Копылов проведет бой против Пауло Косты. Поединок пройдет в соглавном событии турнира UFC 318.

Менеджер Копылова: «Очень переживаем, что бой с Костой может не состояться. Причем это может случиться в последнюю минуту»

Верите, что Дюбуа победит Усика?9821 голос
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
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