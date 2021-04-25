Взвешивание в Арлингтоне: Билли Джо Сондерс перевесил Сауля Альвареса

В Арлингтоне (штат Техас, США) состоялась официальная процедура взвешивани завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес проведет бой против чемпиона WBO Билли Джо Сондерса.

Вес Сондерса составил 76,1 кг, тогда как стрелка весов под Канело остановилась на отметке в 75,9 кг.

Женщины – главная страсть Канело. Боксер встречался с моделями, актрисами и любовницей наркобарона. Сейчас у него четверо детей от разных девушек

Канело против Сондерса. Онлайн самого интригующего боя года