Взвешивание в Арлингтоне: Билли Джо Сондерс перевесил Сауля Альвареса

В Арлингтоне (штат Техас, США) состоялась официальная процедура взвешивани завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес проведет бой против чемпиона WBO Билли Джо Сондерса.

Вес Сондерса составил 76,1 кг, тогда как стрелка весов под Канело остановилась на отметке в 75,9 кг.

THE FINAL FACE OFF 👀👀@Canelo vs @bjsaunders_ 🔥🔥#CaneloSaunders pic.twitter.com/nVPVfzK2M2