Бой Канело – Сондерс установит рекорд по количеству зрителей в закрытых помещениях. Он держался с 1978 года

Теги Мохаммед Али суперсредний вес Билли Джо Сондерс Леон Спинкс Сауль Альварес бокс Бой Канело - Сондерс Бокс/MMA/UFC

Поединок между чемпионом WBC и WBA в суперсреднем весе Саулем Альваресом и чемпионом WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерсом установит новый рекорд посещаемости в закрытых помещениях.

Бой пройдет в ночь на 9 мая в Арлингтоне на крытом стадионе AT&T Stadium. На данный момент реализовано 70 тысяч билетов.

Таким образом, будет побит рекорд, который был установлен в 1978 году во время реванша между Мохаммедом Али и Леоном Спинксом.

Тогда поединок на арене Superdome (ныне Mercedes-Benz Superdome) в Нью-Орлеане посетили 63 352 человека.

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