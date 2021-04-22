Бой Канело – Сондерс установит рекорд по количеству зрителей в закрытых помещениях. Он держался с 1978 года

Поединок между чемпионом WBC и WBA в суперсреднем весе Саулем Альваресом и чемпионом WBO в суперсреднем весе установит новый рекорд посещаемости в закрытых помещениях.

Бой пройдет в ночь на 9 мая в Арлингтоне на крытом стадионе AT&T Stadium. На данный момент реализовано 70 тысяч билетов.

Таким образом, будет побит рекорд, который был установлен в 1978 году во время реванша между и .

Тогда поединок на арене Superdome (ныне Mercedes-Benz Superdome) в Нью-Орлеане посетили 63 352 человека.

Канело против Сондерса. Онлайн самого интригующего боя года