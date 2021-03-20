3 года назад Конор атаковал автобус, в котором сидел Хабиб. Так началась раскрутка самого большого боя в истории ММА

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

6 апреля 2018 года в рамках медиа-дня турнира UFC 223 экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC, где находился Хабиб Нурмагомедов.

Макгрегор, после безуспешных попыток попасть в автобус, бросил в транспорт металлическую тележку, разбив стекло.

Пострадали два бойца UFC – Майкл Кьеза и Рэй Борг. Ирландец добровольно сдался полиции, но вскоре был отпущен. 

Это была реакция Конора на конфликт Хабиба и своего спарринг-партнера Артема Лобова.

Так началась раскрутка поединка, который состоялся 6 октября на UFC 229. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.

Поединок собрал рекордные для ММА 2,4 миллиона платных трансляций. 

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