3 года назад Конор атаковал автобус, в котором сидел Хабиб. Так началась раскрутка самого большого боя в истории ММА

6 апреля 2018 года в рамках медиа-дня турнира UFC 223 экс-чемпион промоушена в двух дивизионах напал на автобус с бойцами UFC, где находился .

Макгрегор, после безуспешных попыток попасть в автобус, бросил в транспорт металлическую тележку, разбив стекло.

Пострадали два бойца UFC – Майкл Кьеза и Рэй Борг. Ирландец добровольно сдался полиции, но вскоре был отпущен.

Это была реакция Конора на конфликт Хабиба и своего спарринг-партнера Артема Лобова.

Так началась раскрутка поединка, который состоялся 6 октября на UFC 229. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.

Поединок собрал рекордные для ММА 2,4 миллиона платных трансляций.

