Взвешивание в Лас-Вегасе: Василий Ломаченко и Теофимо Лопес показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко проведет поединок против чемпиона IBF в легком дивизионе .

Вес Лопеса составил 61,2 кг, стрелка весов под Ломаченко остановилась на такой же отметке.

