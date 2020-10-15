Взвешивание в Лас-Вегасе: Василий Ломаченко и Теофимо Лопес показали одинаковый вес

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В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко проведет поединок против чемпиона IBF в легком дивизионе Теофимо Лопеса.

Вес Лопеса составил 61,2 кг, стрелка весов под Ломаченко остановилась на такой же отметке.

У Лопеса есть все, чтобы побить Ломаченко: скорость, агрессия, мощь. В этом бою максимальная интрига

Василий Ломаченко: «Наверное, Лопеса во дворе не учили, что за языком нужно следить»

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