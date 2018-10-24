Рейтинг UFC 4: Нуньес – первая, Хабиб – третий, Конор – двадцатый

Издатель спортивных видеоигр EA Sports опубликовал сводный рейтинг топ-20 бойцов симулятора UFC 4.
Первое место занимает чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес, второе – чемпион промоушена в полутяжелом весе Джон Джонс.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов разместился на третьей строчке.
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.на девятнадцатой позиции. Замыкает рейтинг бывший чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор.
The best in the game 🏆— UFC (@ufc) August 6, 2020
🎮 Your Top 10 #UFC4 fighters have been chosen. pic.twitter.com/kCT9xWM9J1
Рэпер Птаха: «Влетел бы за Хабиба в октагон после боя с Конором. Я за своих»