Рейтинг UFC 4: Нуньес – первая, Хабиб – третий, Конор – двадцатый

Издатель спортивных видеоигр EA Sports опубликовал сводный рейтинг топ-20 бойцов симулятора UFC 4.

Первое место занимает чемпионка UFC в двух дивизионах , второе – чемпион промоушена в полутяжелом весе .

Чемпион UFC в легком весе разместился на третьей строчке.

Чемпион UFC в легчайшем весе .на девятнадцатой позиции. Замыкает рейтинг бывший чемпион в двух дивизионах .

The best in the game 🏆



🎮 Your Top 10 #UFC4 fighters have been chosen. pic.twitter.com/kCT9xWM9J1