Рейтинг UFC 4: Нуньес – первая, Хабиб – третий, Конор – двадцатый

Теги UFC MMA Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Аманда Нуньес Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Издатель спортивных видеоигр EA Sports опубликовал сводный рейтинг топ-20 бойцов симулятора UFC 4.

Первое место занимает чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес, второе – чемпион промоушена в полутяжелом весе Джон Джонс.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов разместился на третьей строчке.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.на девятнадцатой позиции. Замыкает рейтинг бывший чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор.   

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