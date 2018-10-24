Тина Канделаки о Коноре: «Нет ничего глупее, чем трэшток от бойца, который не хочет выйти в клетку с тем, кого оскорбляет»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» раскритиковала экс-чемпиона в двух дивизионах за сообщения в адерс чемпиона промоушена в легком весе .



«Конор Макгрегор пишет (и стирает) оскорбительные твиты на фоне боя Нурмагомедов — Гэтжи, а я думаю, что нет ничего глупее, чем трэшток со стороны бойца, который не хочет, да и не имеет возможности выйти в клетку с тем, кого он оскорбляет.

Детский сад какой-то», – написала Канделаки в твиттере.

Конор – Хабибу: «Ты будешь бегать, нагадив в штаны». Вскоре он удалил комментарий

Хабиб о Гэтжи: «Унесу его в самый глубокий океан и утоплю»