Тина Канделаки о Коноре: «Нет ничего глупее, чем трэшток от бойца, который не хочет выйти в клетку с тем, кого оскорбляет»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор соцсети Тина Канделаки Бокс/MMA/UFC

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки раскритиковала экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора за сообщения в адерс чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Конор Макгрегор пишет (и стирает) оскорбительные твиты на фоне боя Нурмагомедов — Гэтжи, а я думаю, что нет ничего глупее, чем трэшток со стороны бойца, который не хочет, да и не имеет возможности выйти в клетку с тем, кого он оскорбляет.

Детский сад какой-то», – написала Канделаки в твиттере.

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