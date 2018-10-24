Тина Канделаки о Коноре: «Нет ничего глупее, чем трэшток от бойца, который не хочет выйти в клетку с тем, кого оскорбляет»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки раскритиковала экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора за сообщения в адерс чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Конор Макгрегор пишет (и стирает) оскорбительные твиты на фоне боя Нурмагомедов — Гэтжи, а я думаю, что нет ничего глупее, чем трэшток со стороны бойца, который не хочет, да и не имеет возможности выйти в клетку с тем, кого он оскорбляет.
Детский сад какой-то», – написала Канделаки в твиттере.
Конор – Хабибу: «Ты будешь бегать, нагадив в штаны». Вскоре он удалил комментарий