Поединок между чемпионом UFC в легком весе и временным чемпионом Джастином Гэтжи официально подтвержден.

Бой состоится 24 октября в рамках турнира 254. Местом поединка выступит Лас-Вегас или Абу-Даби.

