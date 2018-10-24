Хабиб подерется с Джастином Гэтжи 24 октября

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Джастин Гэтжи Хабиб - Гэтжи UFC 254 Бойцовский остров UFC Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов проведет бой против временного чемпиона Джастина Гэтжи 24 октября.

Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт. Ранее появилась информация, что бой состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби на UFC 254.

Бой Хабиб – Гэтжи был запланирован на 19 сентября на UFC 253, но был отменен из-за смерти отца и тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова.

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