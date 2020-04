UFC 249 планируется 9 мая. На нем состоится три титульных боя и реванш Петтис – Серроне

UFC собирается провести 9 мая турнир под номером ивента, планируемого 18 апреля.

Организаторы намерены забронировать UFC 249 на 9 мая. Шоу должно стать первым большим спортивным событием с марта после перерыва из-за пандемии коронавируса.

Главным боем турнира станет поединок за временный титул UFC в легком весе между и Джастином Гэтжи.

Напомним, что Фергюсон 18 апреля должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым. Однако россиянин не смог вылететь на бой из-за закрытия границ, а после UFC 249 был отменен.

На UFC 249 по плану должен состояться реванш и Дональда Серроне, а также бои: Аманда Нуньес – Фелиция Спенсер, Генри Сехудо – Доминик Круз, Алексей Олейник – и другие.

While bout agreements still need to be signed, this proposed fight card is mind-blowing 🤯



(via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/kTBqiHFTqB