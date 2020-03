Исраэль Адесанья победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей

Чемпион UFC в среднем весе защитил титул на UFC 248.

В главном бою вечера Адесанья победил единогласным решением судей 48-47, 48-47, 49-46.

Proof that Israel Adesanya is this generation’s Anderson Silva: He chose his eighth UFC bout to have his first legendarily terrible fight.



Silva’s eighth UFC foe? Patrick Côté. This is a next-level homage to his hero. #UFC248 pic.twitter.com/0PSu95QWKE