UFC 248: Адесанья против Ромеро, Чжан – Енджейчик и другие бои

Сегодня в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena состоится турнир UFC 248.
В главном поединке чемпион UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья (18-0) проведет первую защиту титула против Йоэля Ромеро (13-4).
Другие бои:
Чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан (20-1) – Йоанна Енджейчик (16-3).
Бенеил Дариуш (17-4-1) – Драккар Клозе (11-1-1).
Нил Магни (21-7) – Ли Цзинлян (17-5).
Алекс Оливейра (20-8-1) победил Макса Гриффина (15-8) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Начало онлайн-трансляции в 06:00 по московскому времени.
Результаты взвешивания UFC 248: Ромеро тяжелее Адесаньи