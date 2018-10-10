UFC 248: Адесанья против Ромеро, Чжан – Енджейчик и другие бои

Теги UFC MMA Йоанна Енджейчик Йоэль Ромеро Алекс Оливейра Исраэль Адесанья Вэйли Чжан UFC 248 Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena состоится турнир UFC 248.

В главном поединке чемпион UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья (18-0) проведет первую защиту титула против Йоэля Ромеро (13-4).

Другие бои:

Чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан (20-1) – Йоанна Енджейчик (16-3).

Бенеил Дариуш (17-4-1) – Драккар Клозе (11-1-1).

Нил Магни (21-7) – Ли Цзинлян (17-5).

Алекс Оливейра (20-8-1) победил Макса Гриффина (15-8) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Начало онлайн-трансляции в 06:00 по московскому времени. 

Результаты взвешивания UFC 248: Ромеро тяжелее Адесаньи 

Дуэль взглядов Адесанья – Ромеро 

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