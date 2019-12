Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245

В Лас-Вегасе проходит UFC 245, в главных боях которого пройдут три титульных поединка.

Открывал мейнкард бой Петра Яна и Юрайи Фэйбера.

Противостояние завершилось в третьем раунде: Ян полностью доминировал, а в начале пятиминутки нокаутировал Фэйбера хайкиком.

God bless our Russian boxing dynamo, Petr Yan. No mercy exists for Urijah Faber. #UFC245 pic.twitter.com/KFEiSnr0vc