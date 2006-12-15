Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245

Теги UFC MMA Юрайя Фэйбер Петр Ян UFC 245 Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе проходит UFC 245, в главных боях которого пройдут три титульных поединка. 

Открывал мейнкард бой Петра Яна и Юрайи Фэйбера.

Противостояние завершилось в третьем раунде: Ян полностью доминировал, а в начале пятиминутки нокаутировал Фэйбера хайкиком.

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