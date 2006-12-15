UFC 245: Усман против Ковингтона, Холлоуэй – Волкановски, Ян – Фэйбер и другие бои в Лас-Вегасе

Завтра рано утром в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena состоится турнир UFC 245. В главном бою вечера чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (15-1) проведет первую защиту титула от посягательств Колби Ковингтона (15-1).
Другие бои:
Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (21-4) – Алекс Волкановски (20-1).
Чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес (18-4) – Жермен де Рандами (9-3).
Марлон Мораес (22-6) – Жозе Альдо (28-5).
Петр Ян (13-1) – Юрайя Фэйбер (35-10).
Начало онлайн-трансляции в 05:00 по московскому времени.
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