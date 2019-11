🔥 Врачи остановили бой Диас – Масвидаль на UFC 244. Хорхе победил техническим нокаутом и выиграл пояс BMF

В Нью-Йорке завершился UFC 244, в главном событии которого подрались Нэйт Диас и Хорхе Масвидаль.

На протяжении всего боя инициативой владел Масвидаль, который несколько раз отправил соперника в нокдаун и рассек Диас бровь. Именно из-за этого врачи остановили поединок между третьим и четвертым раундом, отдав победу техническим нокаутом Хорхе.

The cuts.



Wanna see an immediate rematch? (📷 Getty) pic.twitter.com/CzDsxoEBvP