🔥 Врачи остановили бой Диас – Масвидаль на UFC 244. Хорхе победил техническим нокаутом и выиграл пояс BMF

Теги UFC MMA Нэйт Диас Хорхе Масвидаль UFC 244 Бокс/MMA/UFC

В Нью-Йорке завершился UFC 244, в главном событии которого подрались Нэйт Диас и Хорхе Масвидаль.

На протяжении всего боя инициативой владел Масвидаль, который несколько раз отправил соперника в нокдаун и рассек Диас бровь. Именно из-за этого врачи остановили поединок между третьим и четвертым раундом, отдав победу техническим нокаутом Хорхе. 

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