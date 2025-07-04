Конору Макгрегору могут дать 10-летний тюремный срок из-за ложных показаний по делу об изнасиловании
Конору Макгрегору грозит 10-летний тюремный срок.
Конор Макгрегора могут признать виновным в даче ложных показаний по делу Никиты Хэнд. Гражданский суд Ирландии признавал Конора виновным в изнасиловании девушки.
Никита Хэнд обвинила Конора в изнасиловании в отеле Дублина в декабре-2018, через два месяца после того, как ирландец проиграл Хабибу Нурмагомедову на UFC 229. Хэнд получала компенсацию в размере 248 тысяч фунтов.
Конор – в соцсетях: «Поздравляю с завоеванием моих старых титулов, Илия!»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MSN
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