Пэдди Пимблетт: «В лучшие годы Макгрегор нокаутировал бы Топурию прямым левым»
Пэдди Пимблетт сказал, что Илия Топурия копирует Конора Макгрегора.
«У него такие же татуировки, он копия Макгрегора. В лучшие годы Конор нокаутировал бы его прямым левым», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.
В главном событии турнира UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. После боя Пэдди Пимблетт поднялся в октагон и устроил с Топурией битву взглядов.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
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