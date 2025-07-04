Пэдди Пимблетт: «В лучшие годы Макгрегор нокаутировал бы Топурию прямым левым»

Пэдди Пимблетт сказал, что Илия Топурия копирует Конора Макгрегора.

«У него такие же татуировки, он копия Макгрегора . В лучшие годы Конор нокаутировал бы его прямым левым», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.

В главном событии турнира UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. После боя Пэдди Пимблетт поднялся в октагон и устроил с Топурией битву взглядов.

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