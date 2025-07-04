Макгрегор – об обвинении в даче ложных показаний: «Как можно подумать, что я совершу такую глупость и буду рисковать жизнью?»
Конор Макгрегор отреагировал на новость о возможном 10-летнем тюремном сроке.
Макгрегору могут дать 10-летний тюремный срок из-за ложных показаний по делу об изнасиловании.
«СМИ отвратительны. Адвокаты противоположной стороны в первый же день были уличены во лжи во время открытого судебного заседания, но об этом не было сказано ни слова.
Как можно подумать, что я совершу такую глупость и буду рисковать жизнью?» – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, а позже удалил сообщение.
Конор – в соцсетях: «Поздравляю с завоеванием моих старых титулов, Илия!»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMAmania
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