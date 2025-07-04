Ирина Алексеева: «Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию»
Ирина Алексеева рассказала, что врачи подозревают у нее лейкемию.
«Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию», – написала боец UFC Ирина Алексеева.
Последний бой Алексеева провела 21 июня на UFC в Баку, уступив единогласным решением Клаудии Сигуле.
Американец вышел на бой под Тимати, Хабиб – снова в октагоне. Так UFC ворвался с турниром в Баку
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Ирины Алексеевой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости