1

Ирина Алексеева: «Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию»

Ирина Алексеева рассказала, что врачи подозревают у нее лейкемию.

«Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию», – написала боец UFC Ирина Алексеева.

Последний бой Алексеева провела 21 июня на UFC в Баку, уступив единогласным решением Клаудии Сигуле.

Американец вышел на бой под Тимати, Хабиб – снова в октагоне. Так UFC ворвался с турниром в Баку

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Ирины Алексеевой
logoMMA
logoUFC
logoИрина Алексеева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Пэдди Пимблетт: «В лучшие годы Макгрегор нокаутировал бы Топурию прямым левым»
8сегодня, 10:27
Даниэль Кормье: «Джонс побил бы Аспиналла. Том не знает, что такое чемпионские раунды»
11сегодня, 10:01
Макгрегор – об обвинении в даче ложных показаний: «Как можно подумать, что я совершу такую глупость и буду рисковать жизнью?»
1сегодня, 09:35
Главные новости
Конор Макгрегор хочет провести бой в Белом доме. Дана Уайт написал: «Мне это нравится!»
123 минуты назад
Фьюри выложил видео с секс-куклой, надев на нее маску с лицом Усика: «Его будут трахать»
6сегодня, 11:28Фото
Александр Усик: «Не люблю только одного соперника – Марко Хука. Он говорил плохие слова о моей маме»
3сегодня, 11:19
Пэдди Пимблетт: «В лучшие годы Макгрегор нокаутировал бы Топурию прямым левым»
8сегодня, 10:27
Даниэль Кормье: «Джонс побил бы Аспиналла. Том не знает, что такое чемпионские раунды»
11сегодня, 10:01
Макгрегор – об обвинении в даче ложных показаний: «Как можно подумать, что я совершу такую глупость и буду рисковать жизнью?»
1сегодня, 09:35
Конору Макгрегору могут дать 10-летний тюремный срок из-за ложных показаний по делу об изнасиловании
5сегодня, 09:24
Джек Делла Маддалена: «Мы видели, что с Махачевым сделал Волкановски. Он слишком мелкий, я его достану»
14сегодня, 08:48
Джейк Пол – об экстрадиции Чавеса-младшего: «Канело следующий»
сегодня, 08:32
Хулио Сезара Чавеса-младшего задержали в США для депортации в Мексику. Он проиграл Джейку Полу 29 июня
2сегодня, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49