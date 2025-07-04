Джек Делла Маддалена: «Мы видели, что с Махачевым сделал Волкановски. Он слишком мелкий, я его достану»
Джек Делла Маддалена оценил шансы в бою с Исламом Махачевым.
«Мы видели, что с ним сделал Волкановски. Я его сделаю. Он слишком мелкий, я его достану», – сказал чемпион UFC Джек Делла Маддалена.
Напомним, что в мае Ислам Махачев объявил о переходе в полусредний вес. Он подерется с чемпионом дивизиона Делла Маддаленой – дата поединка будет объявлена позже.
Илия Топурия: «Хочу, чтобы Махачев стал чемпионом в полусреднем весе. Поднимусь к нему и завоюю третий пояс»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Eternal MMA
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