Джек Делла Маддалена: «Мы видели, что с Махачевым сделал Волкановски. Он слишком мелкий, я его достану»

Джек Делла Маддалена оценил шансы в бою с Исламом Махачевым.

«Мы видели, что с ним сделал Волкановски . Я его сделаю. Он слишком мелкий, я его достану», – сказал чемпион UFC Джек Делла Маддалена.

Напомним, что в мае Ислам Махачев объявил о переходе в полусредний вес. Он подерется с чемпионом дивизиона Делла Маддаленой – дата поединка будет объявлена позже.

Илия Топурия: «Хочу, чтобы Махачев стал чемпионом в полусреднем весе. Поднимусь к нему и завоюю третий пояс»