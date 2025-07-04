Александр Усик: «Не люблю только одного соперника – Марко Хука. Он говорил плохие слова о моей маме»

Александр Усик назвал единственного соперника, которого не любит.

«Я не люблю только одного соперника – Марко Хука . Он плохой парень, говорил плохие слова о моей маме», – сказал чемпион мира Александр Усик .

Усик дрался с Марко Хуком в 2017 году. Александр победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

Фьюри анонсировал третий поединок с Усиком: «18 апреля, стадион «Уэмбли»