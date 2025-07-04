Александр Усик: «Не люблю только одного соперника – Марко Хука. Он говорил плохие слова о моей маме»
Александр Усик назвал единственного соперника, которого не любит.
«Я не люблю только одного соперника – Марко Хука. Он плохой парень, говорил плохие слова о моей маме», – сказал чемпион мира Александр Усик.
Усик дрался с Марко Хуком в 2017 году. Александр победил техническим нокаутом в 10-м раунде.
Фьюри анонсировал третий поединок с Усиком: «18 апреля, стадион «Уэмбли»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: DAZN
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