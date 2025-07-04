Фьюри выложил видео с секс-куклой, надев на нее маску с лицом Усика: «Его будут трахать»
Тайсон Фьюри выложил видео с секс-куклой, на которую надел маску Александра Усика.
«У меня есть маленький Усик. Я готовлюсь к нашему бою в апреле 2026 года, а пока его будут трахать», – сказал экс-чемпион мира Тайсон Фьюри.
Ранее Фьюри анонсировал третий поединок с Александром Усиком. Фьюри и Усик встречались дважды, оба раза победил украинец.
Фьюри вернулся и анонсировал трилогию с Усиком. Или блефует?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
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