Фьюри выложил видео с секс-куклой, надев на нее маску с лицом Усика: «Его будут трахать»

Тайсон Фьюри выложил видео с секс-куклой, на которую надел маску Александра Усика.

«У меня есть маленький Усик . Я готовлюсь к нашему бою в апреле 2026 года, а пока его будут трахать», – сказал экс-чемпион мира Тайсон Фьюри .

Ранее Фьюри анонсировал третий поединок с Александром Усиком. Фьюри и Усик встречались дважды, оба раза победил украинец.

Фьюри вернулся и анонсировал трилогию с Усиком. Или блефует?