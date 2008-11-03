UFC 244: Диас против Масвидаля, Гастелум – Тилл и другие бои

В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке пройдет UFC 244, в главном событии которого Нэйт Диас и Хорхе Масвидаль подерутся за титул BMF.

Мейнкард:

• Келвин Гастелум (15-4) – Даррен Тилл (17-2-1), средний вес;

• Стивен Томпсон (14-4-1) – Висенте Люке (17-6-1), полусредний вес;

• Деррик Льюис (22-7) победил Благоя Иванова (18-3) раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28), тяжелый вес;



• Кевин Ли (18-5) победил Грегора Гиллеспи (13-1) нокаутом в первом раунде, легкий вес.

Основные поединки начнутся в 05:00 по московскому времени, Sports.ru проведет онлайн-трансляцию.

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