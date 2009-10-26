Тайсон Фьюри: «Подраться в ММА с Конором? Поставьте против меня пять Коноров и десять Мэйвезеров!»

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Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри допустил возможность проведения поединка по правилам ММА.

«Хотел бы я попробовать подраться в ММА? Конечно. У меня может быть бой перед Рождеством, если я не буду занят.

Вообще у меня было предложение от Дэйны Уайта подраться с Кейном Веласкесом в 2012 или 2013-м году. Я ожидаю, что подерусь в ММА, но не в UFC. Для начала нужно найти подходящую жертву.

Выйти в октагон против Конора? Вы с ума сошли? Я гораздо больше Макгрегора! Если вы поставите против меня пять Коноров и десять Флойдов Мэйвезеров – это будет в самый раз», – сказал Фьюри.

31 октября в Саудовской Аравии Фьюри проведет поединок в WWE против рестлера Брауна Строумена.

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