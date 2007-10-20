Тайсон Фьюри – Деонтею Уайлеру: «Я иду за тобой, сосунок»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к чемпиону WBC в тяжелом дивизионе Деонтею Уайлдеру.

«Я покорю все виды единоборств. Будьте там, потому что это «Цыганский король». Я приду в ваш спорт и покорю его. И ММА тоже.

Я выгляжу на миллион долларов, сечка заживает очень быстро. , я иду за тобой, сосунок», – сказал Фьюри.

31 октября в Саудовской Аравии Фьюри дебютирует в WWE против Брауна Строумэна. На февраль 2020 года анонсирован матч-реванш против Уайлдера. Первый бой завершился вничью.

За дебютный бой в WWE Тайсон Фьюри получит 15 млн долларов. Больше заработал только Флойд Мэйвезер

Деонтей Уайлдер: «Мне понравилось, когда рестлеры сказали Фьюри, что он будет лежать на спине точно так, как в бою со мной»