Уайдман проиграл нокаутом Рейесу в первом раунде на UFC в Бостоне

В Бостоне завершился UFC on ESPN 6, главным событием которого стал бой в полутяжелом весе между экс-чемпионом среднего дивизиона Крисом Уайдманом и Домиником Рейесом.

Для Уайдмана это был дебют в категории до 93 кг, но поединок закончился уже в начале первого раунда.

Рейес мощно попал с левой руки и отправил Уайдмана в нокдаун, после чего добил в партере.

Dominick «The Devastator» Reyes (12-0) hands Chris Weidman his fifth KO loss in six fights, countering the former middleweight king and planting coffin nails in round one. The top-five light-heavy moves to 6-0 in the UFC. He has stopped nine, each in under 4 minutes. #UFCBoston pic.twitter.com/v8EAKeLQPJ