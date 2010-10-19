UFC Бостон: Крис Уайдман против Доминика Рейеса, реванш Родригес – Стивенс и другие бои

Завтра рано утром в Бостоне (Штат Массачусетс, США) на арене TD Garden состоится турнир UFC on ESPN 6.
В главном событии вечера бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман (14-4) дебютирует в полутяжелом дивизионе против Доминика Рейеса (11-0).
Главный кард:
Яир Родригес (11-2) – Джереми Стивенс (28-16)
Грег Харди (6-1) победил Бена Сосоли (7-3) единогласным решением судей. Счет судей: 29-28, 29-28, 29-28.
Джо Лозон (28-15) нокаутировал Джонатана Пирса (3-1) в первом раунде.
Мейси Барбер (8-0) нокаутировала Джиллиан Робертсон (7-4) в первом раунде.
Даррен Стюарт (11-4) победил Дерон Винн (6-1) раздельным решением судей. Счет судей: 28-29, 29-28, 29-28
Начало главного карда в 04.00 по московскому времени.
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