Гэтжи нокаутировал Серроне в первом раунде на UFC Ванкувер

В Ванкувере завершился UFC Fight Night 158, в главном событии которого сошлись Дональд Серроне и Джастин Гэтжи.

Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи потряс Серроне мощным правым боковым и добил его, после чего рефери остановил поединок.

Here’s Justin Gaethje with a third consecutive first-round offering to the Violence Gods. This time, the lamb is Donald «Cowboy» Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge