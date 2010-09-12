Джастин Гэтжи: «После Серроне у меня два варианта. Либо Конор, либо победитель пары Хабиб – Фергюсон»

Боец UFC Джастин Гэтжи рассказал о планах после боя с Дональдом Серроне на UFC Ванкувер.

«Думаю, у меня есть только два варианта. Либо это Конор, либо победитель пары Хабиб – Фергюсон.

Понятия не имею, действительно ли бой с Конором был реален этим летом. Возможно, они предлагали ему этот поединок, возможно, он согласился, а потом, возможно, сломал руку. Но я стараюсь быть лучшим в мире, а Конор – на пути к этому званию.

Вы должны быть дураком, чтобы не считать меня одним из топовых бойцов. Я дрался с Порье и Альваресом – оба мирового уровня – глупо, но сейчас я здесь и никуда не собираюсь ближайшие пару лет», – сказал Гэтжи.

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