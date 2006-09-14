UFC Ванкувер: Серроне – Гэтжи, Крылов против Тейшейры и другие бои

В ночь с 14 на 15 сентября в Ванкувере пройдет UFC Fight Night 158.
Главным событием турнира станет бой в легком весе между Дональдом Перроне и Джастином Гэтжи.
Мейнкард:
Дональд Серроне (36-12) vs Джастин Гэтжи (20-2), легкий вес;
Гловер Тейшейра (29-7) vs Никита Крылов (25-6), полутяжелый вес;
Тодд Даффи (9-3) vs Джефф Хьюз (10-2), тяжелый вес;
Мичел Перрейра (23-9) vs Тристан Коннели (13-6), полусредний вес;
Юрайа Холл (14-9) vs Антонио Карлос Джуниор (10-3), средний вес;
Миша Циркунов (14-5) vs Джими Крут (10-0), полутяжелый вес.
Поединки основного кард начнутся в 03:00 по московскому времени.
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