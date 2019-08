Однорукий боец Ньюэлл дебютировал в Bellator с победы удушающим приемом

В Бриджпорте состоялся 225.

В предварительном карде турнира дебютировал однорукий боец . Американец победил соотечественника Кори Броунинга, проведя треугольник руками в первом раунде.

Victory for @NotoriousNewell in his @BellatorMMA debut 👊



The congenital amputee improves to 16-2 🤩 pic.twitter.com/PpmQm8XqZS