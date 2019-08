Bellator 225. Харитонов нокаутировал Митриона, Минаков – Джонсона

Состоялся Bellator 225, на котором свои бои провели два российских тяжеловеса – и Виталий Минаков.

В главном бою вечера Харитонов победил . Россиянин нокаутировал американца во втором раунде, нанеся апперкот, а потом удар коленом в челюсть.

PRIDE’s legendary paratrooper, Sergei Kharitonov (30-7, 2 NC), is now unbeaten in 8 straight bouts, repeatedly bobbling Matt Mitrione’s mouthpiece en route to a brutal, second-round salvo! The 39-year-old has stopped 28, 19 by knockout. And #Bellator225 ends with all finishes. pic.twitter.com/Yf7O9bOwLB

Напомним, что это повторный бой Харитонова и Митриона. Первая встреча зимой была признана несостоявшейся.

В со-главном поединке Минаков нокаутировал Тимоти Джонсона в первом же раунде. Отметим, что соперник россиянина поменялся за несколько часов до турнира. Ранее им должен был быть Хави Айяла, который снялся по неизвестным причинам.

Former Bellator champ Vitaly Minakov (22-1) regains form from his first pro loss, using a kick to clobber and crumple Tim Johnson in a heap! The four-time Sambo king has stopped 20, 14 in round one, and 13 by knockout. #Bellator225 pic.twitter.com/B5EzhbyLpL