Флойд Мэйвезер: «Еду в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить реванш с Пакьяо»

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях сообщил, что отправляется в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить возможность проведения матча-реванша против чемпиона WBA в полусреднем весе .

«Для меня большая честь приехать в Саудовскую Аравию, чтобы поговорить с вами, ребята, о матче-реванше Мэйвезер – Пакьяо. Саудовская Аравия, я уже в пути», – заявил Мэйвезер.

Undefeated, 50-0 boxing legend @FloydMayweather released a video on Sunday saying he was heading to #SaudiArabia for talks about a rematch with Filipino superstar @MannyPacquiaohttps://t.co/52EBxiUDsL pic.twitter.com/3yz9DQOFan