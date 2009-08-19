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Флойд Мэйвезер: «Еду в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить реванш с Пакьяо»

Теги Флойд Мэйвезер-младший Мэнни Пакьяо полусредний вес бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер сообщил, что отправляется в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить возможность проведения матча-реванша против чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

«Для меня большая честь приехать в Саудовскую Аравию, чтобы поговорить с вами, ребята, о матче-реванше Мэйвезер – Пакьяо. Саудовская Аравия, я уже в пути», – заявил Мэйвезер.

Боксеры встречались в ринге в 2015 году. Мэйвезер победил решением судей. Свой последний на данный момент поединок Флойд провел в августе 2017 года, когда нокаутировал в десятом раунде экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

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