Джарон Эннис освободил титул IBF в полусреднем весе

Джарон Эннис перестал быть чемпионом мира по версии IBF.

Джарон Эннис владел титулом с ноября-2023 и защитил его трижды – против Давида Аванесяна, Карена Чухаджяна и Эймантаса Станиониса.

Эннис поднимется в первый средний вес. Титул в полусреднем весе разыграют Льюис Крокер и Пэдди Донован.

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