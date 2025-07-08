Джарон Эннис освободил титул IBF в полусреднем весе
Джарон Эннис перестал быть чемпионом мира по версии IBF.
Джарон Эннис владел титулом с ноября-2023 и защитил его трижды – против Давида Аванесяна, Карена Чухаджяна и Эймантаса Станиониса.
Эннис поднимется в первый средний вес. Титул в полусреднем весе разыграют Льюис Крокер и Пэдди Донован.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing Scene
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