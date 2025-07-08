Кертис Блейдс: «Хочу бой с Волковым или Ганом»

Кертис Блейдс назвал желаемых соперников.

«Хочу бой с Волковым или Ганом . Можно подраться и с Марчином Тыбурой», – сказал боец UFC Кертис Блейдс.

Блейдс (19-5) победил Ризвана Куниева решением большинства судей на турнире UFC в Баку в июне. Волков проиграл Гану раздельным решением судей на UFC 310.

Александр Волков: «Искренне считаю, что победил Гана. Была очень сложная подготовка – травма колена и много психологических сложностей»