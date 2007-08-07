Флойд Мэйвезер намекнул на возвращение

Экс-чемпион мира в пяти весовых категория выложил видео тренировки в своем зале.

Ходят активные слухи относительно возможного матча-реванша между Флойдом и чемпионом WBA в полусреднем весе .

Последний на данный момент бой Мэйвезер провел в августе 2017 года, когда нокаутировал в десятом раунде экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @mayweatherpromotions Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 6 Авг 2019 в 5:44 PDT

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