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Флойд Мэйвезер намекнул на возвращение

Теги Флойд Мэйвезер-младший Мэнни Пакьяо бокс Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион мира в пяти весовых категория Флойд Мэйвезер выложил видео тренировки в своем зале.

Ходят активные слухи относительно возможного матча-реванша между Флойдом и чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

Последний на данный момент бой Мэйвезер провел в августе 2017 года, когда нокаутировал в десятом раунде экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. 

 
 
 
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Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

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