Флойд Мэйвезер намекнул на возвращение

Экс-чемпион мира в пяти весовых категория Флойд Мэйвезер выложил видео тренировки в своем зале.
Ходят активные слухи относительно возможного матча-реванша между Флойдом и чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Последний на данный момент бой Мэйвезер провел в августе 2017 года, когда нокаутировал в десятом раунде экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тренер Пакьяо: «Мэйвезер начал войну в соцсетях, а Мэнни все равно»
Эдриен Бронер: «Мэйвезер надерет задницу Пакьяо и они оба уйдут на пенсию»