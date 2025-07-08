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Давид Бенавидес проведет бой с Энтони Ярдом 22 ноября, Дэвин Хейни подерется с Брайаном Норманом

The Ring анонсировал боксерский вечер 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 KO) проведет защиту против Энтони Ярда (27-3, 24 KO).

Чемпион WBO в полусреднем весе Брайан Норман-младший (28-0, 24 KO) подерется с Дэвином Хейни (32-0, 15 KO).

Давид Бенавидес: «Не понимаю, почему Бивол не хочет по-настоящему заработать в бою со мной»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
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