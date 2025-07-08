Шавкат Рахмонов: «Подерусь за титул с Махачевым или Делла Маддаленой. Другие бои меня не интересуют»

Шавкат Рахмонов опроверг информацию о бое с Белалом Мухаммадом.

«Это неправда. Со мной на эту тему никто не разговаривал. Если все будет хорошо, я хочу вернуться в конце года.

Кто победит в поединке Делла Мадалены и Махачева , с тем и хочу подраться. Если скажут ждать – подожду, но пойду только за титулом. Другие бои меня не интересуют», – сказал боец UFC Шавкат Рахмонов.

Рахмонов победил Иэна Гэрри единогласным решением судей на UFC 310.

Шавкат Рахмонов: «Могу вернуться в декабре, но надо, чтобы травма не беспокоила»