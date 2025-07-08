Илия Топурия: «Царукян – бесполезный. Сколько раз Оливейра мог его финишировать?»

Илия Топурия снова высказался об Армане Царукяне.

«Царукян – бесполезный. Сколько раз Оливейра мог его финишировать? И сколько раз Оливейра его перевел?» – сказал чемпион UFC Илия Топурия.

В главном событии UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе.

Арман Царукян в 2024 году победил Оливейру раздельным решением судей.

Царукян – Топурии: «Избавь нас от сказок о «выйду на бой даже с одной рукой». Ты выбыл из поединка с Журденом, браток»