Даниэль Дюбуа: «Мне просто нужно пойти и вырвать эти пояса у Усика»

Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем бое против Александра Усика.

«Я чувствую, что улучшился, обновился и готов показать лучшее выступление.

Я уже чемпион мира, но чувствую, что могу дать еще больше. Я еще не достиг максимума. Мне просто нужно пойти и вырвать эти пояса у Усика», – сказал чемпион мира Даниэль Дюбуа.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе-2023 и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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