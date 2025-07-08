Даниэль Дюбуа: «Мне просто нужно пойти и вырвать эти пояса у Усика»
Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем бое против Александра Усика.
«Я чувствую, что улучшился, обновился и готов показать лучшее выступление.
Я уже чемпион мира, но чувствую, что могу дать еще больше. Я еще не достиг максимума. Мне просто нужно пойти и вырвать эти пояса у Усика», – сказал чемпион мира Даниэль Дюбуа.
Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе-2023 и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
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