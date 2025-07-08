Гилберт Бернс: «Оливейру нужно взять паузу на полгода. А потом подраться с Холлоуэем за титул BMF»
Гилберт Бернс сказал, с кем нужно подраться Чарльзу Оливейре.
«Чарльзу нужно взять паузу на полгода. А потом подраться с Максом Холлоуэем за титул BMF. Думаю, Чарльз победит», – сказал боец UFC Гилберт Бернс.
Напомним, Оливейра проиграл Топурии в главном событии UFC 317.
Чарльз Оливейра: «Извините. Все было не так, как мы хотели, но у меня все хорошо»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Show Me The Money
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