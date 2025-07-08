Чемпион Glory Рико Верхувен хочет провести три боя с Фрэнсисом Нганну за один вечер – по ММА, кикбоксингу и боксу

Чемпион Glory Верхувен хочет провести три боя за один вечер с Нганну.

«Давайте попробуем представить что-то необычное. Чего раньше никто не делал? Один противник, три поединка с ним и три разные дисциплины – ММА, кикбоксинг и бокс. У меня уже есть опыт того, чтобы драться трижды за один вечер. Но чтобы сделать бои действительно захватывающими и привлечь полный зал, важно организовать их по-разному.

У нас есть подходящий соперник – Фрэнсис Нганну . Теперь нужно найти подходящую организацию и человека, который возьмется за подготовку и воплощение этой идеи в жизнь. Glory, думаю, заинтересована. В Саудовской Аравии тоже», – сказал Рико Верховен .

38-летний Нганну владеет поясом PFL в тяжелом весе. В 2021-м он выиграл титул чемпиона UFC, но ушел из промоушена после первой защиты.

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