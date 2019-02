Хабиб об Эмирагаеве, который ударил Конора со спины: «Это было выступление вечера. Дэйна, где его бонус?»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору, который заявил, что не хотел нанести последний удар UFC 229 по брату Хабиба Абубакару.



«Выступление вечера на UFC 229. Дэйна Уайт, где его бонус?

Заключительный удар той ночи», – подписал Хабиб фото, на котором Эседулла Эмирагаев бьет Конора со спины.

Performance of the night #ufc229@danawhite where his bonus ?

The final blow of the night. #mcTapperTeam #bullythebully #PSA #bullshitVegas pic.twitter.com/jtmeb3SKD4