Борральо – об Имавове: «Он тренируется в других странах, его тренеры – русские... Я не понимаю, почему он представляет Францию!»

Борральо признался, что не понимает, почему Имавов выступает за Францию.

«Это тот парень, который представляет Францию? Он тренируется в других странах, его тренеры – русские... Я не понимаю!» – написал в соцсетях боец UFC Кайо Борральо .

Бой Нассурдина Имавова и Кайо Борральо пройдет в главном событии турнира UFC в Париже, который состоится 6 сентября.

Кайо Борральо: «Слышал, что Чимаев может завершить карьеру, если выиграет пояс. У него проблемы со здоровьем и давление от страны»

Кайо Борральо: «Имавов – русский, просто использует Францию как инструмент. Я буду представлять Францию против русского, как Наполеон»