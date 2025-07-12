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Борральо – об Имавове: «Он тренируется в других странах, его тренеры – русские... Я не понимаю, почему он представляет Францию!»

Борральо признался, что не понимает, почему Имавов выступает за Францию.

«Это тот парень, который представляет Францию? Он тренируется в других странах, его тренеры – русские... Я не понимаю!» – написал в соцсетях боец UFC Кайо Борральо.

Бой Нассурдина Имавова и Кайо Борральо пройдет в главном событии турнира UFC в Париже, который состоится 6 сентября.

Кайо Борральо: «Слышал, что Чимаев может завершить карьеру, если выиграет пояс. У него проблемы со здоровьем и давление от страны»

Кайо Борральо: «Имавов – русский, просто использует Францию как инструмент. Я буду представлять Францию против русского, как Наполеон»

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Кайо Борральо
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