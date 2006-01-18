Дэйна Уайт: «Конор хочет реванш с Хабибом, но он будет драться с кем-то другим»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не получит немедленный реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

«Макгрегор сказал, что хочет завоевать новый пояс? Вот поэтому я и люблю Конора: пояс многое значит для него – он хочет быть чемпионом.

Мы с ним продолжаем общаться, и он хочет вернуться и снова выиграть титул.

Он будет драться с любым соперником. Очевидно, что он хочет реванш с Хабибом, но он будет драться с кем-то другим», – сказал Уайт.

Недавно Хабиб сказал, что Конор не заслуживает реванша с ним.

Конор снова наехал на Хабиба, а тот уничтожил его пятью словами