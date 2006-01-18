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    Дэйна Уайт: «Конор хочет реванш с Хабибом, но он будет драться с кем-то другим»

    Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор не получит немедленный реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

    «Макгрегор сказал, что хочет завоевать новый пояс? Вот поэтому я и люблю Конора: пояс многое значит для него – он хочет быть чемпионом.

    Мы с ним продолжаем общаться, и он хочет вернуться и снова выиграть титул.

    Он будет драться с любым соперником. Очевидно, что он хочет реванш с Хабибом, но он будет драться с кем-то другим», – сказал Уайт.

    Недавно Хабиб сказал, что Конор не заслуживает реванша с ним.

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