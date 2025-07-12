Масвидаль – Аскрену: «Знаю, что ты справишься, потому что ты чертов воин, брат»
Хорхе Масвидаль поддержал Бена Аскрена, восстанавливающегося после пневмонии.
«Я знаю, что ты справишься с этим, потому что ты чертов воин, брат», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.
Аскрен ранее был госпитализирован из-за пневмонии и находился в критическом состоянии. Он успешно перенес двойную трансплантацию легких.
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Бен Аскрен впервые вышел на связь после операции: «Ничего не помню с 28 мая по 2 июля. Четыре раза был близок к смерти»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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