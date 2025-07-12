Масвидаль – Аскрену: «Знаю, что ты справишься, потому что ты чертов воин, брат»

Хорхе Масвидаль поддержал Бена Аскрена, восстанавливающегося после пневмонии.

«Я знаю, что ты справишься с этим, потому что ты чертов воин, брат», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль .

Аскрен ранее был госпитализирован из-за пневмонии и находился в критическом состоянии. Он успешно перенес двойную трансплантацию легких.

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