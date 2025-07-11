Джервонта Дэвис арестован во Флориде по обвинению в домашнем насилии
Джервонта Дэвис арестован во Флориде по обвинению в домашнем насилии.
Об этом сообщает издание The Ring. Согласно полицейскому отчету, Дэвис напал на свою бывшую девушку – он ударил ее по затылку и нанес пощечину.
Это уже второй арест Дэвиса во Флориде по обвинениям, связанным с домашним насилием. В феврале-2020 он лично явился в полицейский участок после того, как напал на мать своего ребенка.
16 августа в Лас-Вегасе Дэвис должен провести реванш против Ламонта Роуча.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Ring
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