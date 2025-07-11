5

Джервонта Дэвис арестован во Флориде по обвинению в домашнем насилии

Джервонта Дэвис арестован во Флориде по обвинению в домашнем насилии.

Об этом сообщает издание The Ring. Согласно полицейскому отчету, Дэвис напал на свою бывшую девушку – он ударил ее по затылку и нанес пощечину.

Это уже второй арест Дэвиса во Флориде по обвинениям, связанным с домашним насилием. В феврале-2020 он лично явился в полицейский участок после того, как напал на мать своего ребенка.

16 августа в Лас-Вегасе Дэвис должен провести реванш против Ламонта Роуча.

«Укладывал волосы. Гель попал в лицо». Чемпион встал на колено, но судья не отсчитал нокдаун – и спас от поражения

Верите, что Дюбуа победит Усика?1433 голоса
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Ring
logoбокс
logoДжервонта Дэвис
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейк Пол: «У нас были переговоры о бое с Дэвисом. Но теперь ему нужно провести реванш с Роучем»
111 апреля, 15:10
Дэвис – Роучу: «Сучка, ты был просто счастлив, что тебя не нокаутировали. Я настаиваю на реванше. Может быть, в конце мая»
43 марта, 16:50
Дэвис – о ничьей с Роучем: «Они забрали у меня бой и объявили ничью, потому что я встал на это сраное колено... Гель для волос обжигал мне глаза!»
83 марта, 06:54
Главные новости
ACA 189: Абдулвахабов нокаутировал Багова, Вахаев проиграл Фелипе
17вчера, 18:05
Абдель-Азиз намекнул, что Махачев и Маддалена подерутся на турнире UFC в Нью-Йорке
2вчера, 17:00
Дана Уайт: «Организацией турнира в Белом доме занимается дочь Трампа. Он назначил ее ответственной»
3вчера, 15:50
Бекоев – о разнице между американскими и российскими фанатами: «Если бы я с нашими так шутил, то ко мне бы домой уже с пистолетом пришли»
вчера, 15:40
Взвешивание перед UFC on ESPN 70: Льюис тяжелее Тейшейры, Бонфим перевесил Томпсона
2вчера, 14:35
Абдель-Азиз – о Забите: «Он просто потерял интерес. Трижды давал согласие на бой с Родригесом – и каждый раз тот снимался»
2вчера, 13:10
Дана Уайт сообщил, что Макгрегор и Джонс могут выступить на турнире в Белом доме
10вчера, 11:25
Джону Джонсу предъявили новое обвинение по делу о ДТП
5вчера, 10:50
Первый канал покажет бой Алексея Папина и Мильжана Ровчанина в прямом эфире
вчера, 10:30
Усик и Дюбуа 19 июля подерутся на «Уэмбли». Все, что об этом нужно знать
вчера, 10:00
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49