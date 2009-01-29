UFC заработал рекордные 86,4 миллиона долларов за бой Хабиба и Конора

UFC опубликовала финансовые результаты турнира, на котором встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Общая выручка UFC 229 составила 86,4 миллиона долларов – это рекорд промоушена.



Турнир посетило более 20 тысячи человек, а продажи билетов принесли 17,1 миллионов, что стало рекордом для ивентов организации в Лас-Вегасе.



«Бой Хабиба с Макгрегором побил наши рекорды не только по продаже платных трансляций по системе pay-per-view, по интересу в социальных сетях и глобальной аудитории, но и установил рекорд по экономическим показателям здесь, в Лас-Вегасе. Это не было бы возможно без поддержки сообщества Лас-Вегаса и преданных фанатов UFC, самых лучших в мире спорта», – сказал президент UFC Дэйна Уайт.



Промоушен отмечает, что UFC 229 принес штату Невада 3,7 миллиона долларов и создал 414 рабочих мест.



UFC 229 прошел 6 октября 2018 года. В главном бою Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.