Ренато Мойкано: «Конор будет лучшим промоутером в истории. Он гений. Или просто сумасшедший»

Ренато Мойкано восхищен трэштоком Конора Макгрегора.

«Непопулярное мнение! Я думаю, что Макгрегор будет лучшим промоутером в истории! Как он так сходу придумал это дерьмо: «Ты будешь танцевать для меня, мальчик... А потом я решу, чего ты достоин». Этот ублюдок – гений или просто сумасшедший», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано .

Ренато Мойкано: «Раньше я мог позволить себе проиграть, потому что мне платили чертовым биткоином»

Топурия дал характеристику бойцам UFC: «Гейджи – боксерская груша, Махачев – марионетка. Пимблетт – блондинка»