Ренато Мойкано: «Конор будет лучшим промоутером в истории. Он гений. Или просто сумасшедший»
Ренато Мойкано восхищен трэштоком Конора Макгрегора.
«Непопулярное мнение! Я думаю, что Макгрегор будет лучшим промоутером в истории! Как он так сходу придумал это дерьмо: «Ты будешь танцевать для меня, мальчик... А потом я решу, чего ты достоин». Этот ублюдок – гений или просто сумасшедший», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ренато Мойкано
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