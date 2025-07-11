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ACA 189: Абдулвахабов нокаутировал Багова, Вахаев проиграл Фелипе

11 июля в Грозном прошел турнир ACA 189. В главном событии состоялся финальный поединок Гран-при в легком весе между Абдул-Азизом Абдулвахабовым (21-2) и Али Баговым (34-12).

Абдулвахабов победил нокаутом во втором раунде.

Результаты других боев турнира:

● Мухумат Вахаев (12-8-1) проиграл Карлосу Фелипе (13-3) единогласным решением судей;

● Саламу Абдурахманов (17-2) победил Фабио Агийара (19-5) единогласным решением судей;

● Сулим Баталов (9-1) проиграл Эльмару Гасанову (11-1-1) единогласным решением судей;

● Мехди Байдулаев (17-2) победил Маркоса Родригеса (22-8) единогласным решением судей.

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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logoАли Багов
Саламу Абдурахманов
Абдул-Азиз Абдулвахабов
Мухумат Вахаев
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