ACA 189: Абдулвахабов нокаутировал Багова, Вахаев проиграл Фелипе

11 июля в Грозном прошел турнир ACA 189 . В главном событии состоялся финальный поединок Гран-при в легком весе между Абдул-Азизом Абдулвахабовым (21-2) и Али Баговым (34-12).

Абдулвахабов победил нокаутом во втором раунде.

Результаты других боев турнира:

● Мухумат Вахаев (12-8-1) проиграл Карлосу Фелипе (13-3) единогласным решением судей;

● Саламу Абдурахманов (17-2) победил Фабио Агийара (19-5) единогласным решением судей;

● Сулим Баталов (9-1) проиграл Эльмару Гасанову (11-1-1) единогласным решением судей;

● Мехди Байдулаев (17-2) победил Маркоса Родригеса (22-8) единогласным решением судей.