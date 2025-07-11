ACA 189: Абдулвахабов нокаутировал Багова, Вахаев проиграл Фелипе
11 июля в Грозном прошел турнир ACA 189. В главном событии состоялся финальный поединок Гран-при в легком весе между Абдул-Азизом Абдулвахабовым (21-2) и Али Баговым (34-12).
Абдулвахабов победил нокаутом во втором раунде.
Результаты других боев турнира:
● Мухумат Вахаев (12-8-1) проиграл Карлосу Фелипе (13-3) единогласным решением судей;
● Саламу Абдурахманов (17-2) победил Фабио Агийара (19-5) единогласным решением судей;
● Сулим Баталов (9-1) проиграл Эльмару Гасанову (11-1-1) единогласным решением судей;
● Мехди Байдулаев (17-2) победил Маркоса Родригеса (22-8) единогласным решением судей.
Верите, что Дюбуа победит Усика?1433 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости